Истребители НАТО перехватили два российских бомбардировщика

Российские бомбардировщики двигались с севера. Фото: pixabay.com

В пятницу два бельгийских истребителя F-16, которые отвечают за мониторинг воздушного пространства Нидерландов, перехватили в небе над Северным морем два российских бомбардировщика Ту-160.

Российские бомбардировщики двигались с севера, сообщили Королевские ВВС Нидерландов в Twitter.

"Оба F-16 непродолжительное время сопровождали бомбардировщики РФ, пока те не приблизились к зоне ответственности воздушных сил Великобритании. После этого британские ВВС взяли сопровождение на себя", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Латвии появилась новая база для авиации НАТО

Ранее в пятницу за российскими бомбардировщиками присматривали военные самолеты из Норвегии. Бельгия и Нидерланды несут общую ответственность за наблюдение за воздушным пространством стран Бенилюкса. Они чередуются каждые несколько недель. Сейчас за наблюдение ответственны бельгийские ВВС.