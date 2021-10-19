В НАТО стартуют секретные учения

В НАТО начинаются секретные учения, чтобы отработать сценарий ядерной войны. Фото: nato.int

В НАТО начинают секретные учения Steadfast Noon - Устойчивый полдень.

Они нацелены на отработку защиты территории Альянса с помощью ядерного оружия. И будут проходить в воздухе над южной территорией Альянса, сообщает пресс-служба организации.

"С учетом ухудшения условий безопасности в Европе надежный и единственный ядерный альянс имеет решающее значение", - говорят в НАТО.

В маневрах будут привлечены десятки самолетов, среди которых и истребители с ядерным оружием, обычные боевые самолеты, заправщики и разведчики.

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В рамках маневров может быть отработано применение американских ядерных бомб типа B61. Они, вероятно, хранятся на военной базе Геди на севере Италии, однако эти данные не подтверждены, пишет издание DW сообщает

Военные эксперты также убеждены, что во время учений будет отрабатываться транспортировка ядерного оружия из подземных хранилищ с его последующим прикреплением к истребителям. И тренировочные полеты будут выполняться без бомб.

В Литве начались 12 октября международные военные учения "Железный волк - 2021". Они будут продолжаться два месяца на полигоне в Пабраде и вокруг него. В учениях примут участие более 3 тыс. военных из Литвы и других 12 стран НАТО и партнеров.