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среда, 19 января 2022 13:09

Исследователи назвали детское слова 2021 года

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Исследователи назвали детское слова 2021 года
Исследователи Британии назвали детское слово года. Фото: pixabay.com

Издательство Оксфордского университета объявило детским словом 2021 года - anxiety, что в переводе означает тревога/тревожность.

Об этом сообщили на сайте издательства.

Более 8 тыс. детей из 85 школ Великобритании попросили выбрать лучшее слово для описания психического здоровья и переживаний во времена пандемии и закрытия школ.

Почти четверть опрошенных описала этот опыт словом "тревога". Сразу за ним идут "бросать вызов" (challenging) и "изолировать" (isolate).

"Благополучие" (wellbeing) и "устойчивость" (resilience) также попали в топ. По словам исследователей, это свидетельствует о положительном отношении детей к проблемам.

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Также исследователи спросили учителей британских школ, какие слова они чаще всего используют для обсуждения физического и психического здоровья детей. Топ-3 слов-лидеров сформировалась так: "устойчивость" (resilience), "бросать вызов" (challenging) и "благополучие" (wellbeing).

Учитывая влияние Covid-19 на образование детей и рост осведомленности о ментальном здоровье детей как ключевую проблему дома и в школах, темой исследования 2021-го университет выбрал благосостояние и здоровье.

"Жизненно важную роль речь играет для детей, когда имеется в виду самовыражение, обучение и благополучие. Сегодня крайне важно, чтобы мы вкладывали средства в поддержку языкового развития детей дома и в школе", - прокомментировала директор по дошкольному и домашнему обучению Оксфордского университета Хелен Фриман.

Оксфордский словарь английского языка выбрал термин vax словом 2021 года. В этом году его использовали в 72 раза чаще, чем в 2020-м, сообщили на официальном сайте словаря, который в ноябре обычно объявляет "слово года".

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19
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