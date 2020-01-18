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суббота, 18 января 2020 16:46

Иран передаст черные ящики сбитого самолета Украине

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Иран передаст черные ящики сбитого самолета Украине
Иран предоставит украинским следователям "черные ящики" сбитого самолета МАУ. Фото: korrespondent.net

"Черные ящики" с авиалайнера МАУ, который 8 января сбили иранские военные, будут отправлены в Украину.

Эту информацию подтвердил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, сообщает "Украинская правда".

Резайефар сообщил, что он неоднократно проводил встречи с украинской группой экспертов. По его словам, информация из черных ящиков ни была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине по просьбе украинской стороны.

По его словам, ящики попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут Франции.

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8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров, среди которых 2 украинцев, и 9 членов экипажа - все украинцы. Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных.

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Комментарии

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Дата
18
января

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