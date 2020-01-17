Представитель Ирана приедет в Украину с извинениями

Представитель должен приехать на следующей неделе. Фото: Reuters

В Украине с официальными извинениями и разъяснениями авиакатастрофы приедет специальный представитель Ирана.

Визит чиновника ожидается уже на следующей неделе, сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко во время заседания ВР, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас взаимодействие с иранской стороной держится фактически на слове и на политическом заявлении лидера Ирана", - сказал он.

Пристайко отметил, что неоднократно бывали случаи, когда после публичных заявлений никаких действий не было.

"Мы хотим публично зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне документом, именно для этого был звонок президента с президентом", - прокомментировал министр.

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Создали механизмы работы совместной группы по уголовному расследованию. Такая группа есть также в ООН. Она рассматривает возможность усиления международного давления на Иран. Пристайко анонсировал еще одну телефонную беседу президентов Ирана и Украины. Точной даты он не назвал, пока идет подготовка.

С места падения самолета МАУ в Иране вывезли почти все обломки, теперь убирают мусор. Территория не охраняется стражами, нет ограничительной ленты.