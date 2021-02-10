Иран опровергает данные преднамеренной атаки на самолет компании МАУ

 
Ексклюзивы
1/5
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 837
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 855
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1080
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 270
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 855
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 612
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2547
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 10260
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1656
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 585
Фото
Все фото
3
3
3
9
9
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за &quot;сексуально откровенных&quot; снимков коров
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за "сексуально откровенных" снимков коров
Первая леди США Джилл Байден снялась в рекламе со своими собаками
Первая леди США Джилл Байден снялась в рекламе со своими собаками
Вулкан извергает артезианскую воду - впечатляющие фото
Вулкан извергает артезианскую воду - впечатляющие фото
Суд обязал миллионера снести резиденцию за $64 млн, которую строили 11 лет
Суд обязал миллионера снести резиденцию за $64 млн, которую строили 11 лет
Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара
Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара
Видео
Все видео
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Интервью
1/5
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 855
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 603
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 414
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
1 Просмотров: 783
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 837
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
среда, 10 февраля 2021 15:38

Иран опровергает данные преднамеренной атаки на самолет компании МАУ

  Комментировать
Иран опровергает данные преднамеренной атаки на самолет компании МАУ
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" сбили в Тегеране. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Фото: tk.media

В Иране уверены, что аудиозапись, на которой глава Ирана Мохаммад Джавад Зариф якобы говорит о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном, ненастоящая.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Ирана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власти Ирана назвали условие возвращения к ядерной сделке

По мнению официального представителя МИД страны Саида Хатибзаде, сказанные на аудиозаписи слова противоречат культуре речи Зарифа.

"Заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности. Тегеран будет шаг за шагом выполнять международные обязательства в соответствии с внутренними и мировыми нормами", - прокомментировал он.

Канадская разведка имеет секретные записи разговора иранского министра иностранных дел касательно сбивания самолета МАУ под иранским Тегераном год назад.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иран опровергает данные преднамеренной атаки на самолет компании МАУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Майка Тайсона посадили за изнасилование

Каспаров победил компьютер в шахматы

Лавина похоронила десятки людей на горнолыжном курорте

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 51330
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 42859
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 28513
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 24804
Пышногрудые модели снялись в провокационной футбольной фотосессии
Пышногрудые модели снялись в провокационной футбольной фотосессии
6
 Просмотров: 16830
Мир
Телеведущая энергично потрясла ягодицами в прямом эфире
Телеведущая энергично потрясла ягодицами в прямом эфире Просмотров: 63
Жена Навального покинула Россию - СМИ
Жена Навального покинула Россию - СМИ Просмотров: 531
Польскую модель нашли мертвой в квартире футболиста "Баварии"
Польскую модель нашли мертвой в квартире футболиста "Баварии" Просмотров: 1071
Береговая охрана спасла с необитаемого острова кубинцев, которые провели там 33 дня
Береговая охрана спасла с необитаемого острова кубинцев, которые провели там 33 дня Просмотров: 225
Унитаз Гитлера купили на аукционе почти за $19 тыс.
Унитаз Гитлера купили на аукционе почти за $19 тыс. Просмотров: 180
Больше всего комментируют
4
Против Порошенко закрыли уголовное дело
3
Платежки за отопление вырастут на 10%: назвали причину
2
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
2
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
1
Допотопна мова
Голосов: 11
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть