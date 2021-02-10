Иран опровергает данные преднамеренной атаки на самолет компании МАУ

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" сбили в Тегеране. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Фото: tk.media

В Иране уверены, что аудиозапись, на которой глава Ирана Мохаммад Джавад Зариф якобы говорит о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном, ненастоящая.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Ирана.

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По мнению официального представителя МИД страны Саида Хатибзаде, сказанные на аудиозаписи слова противоречат культуре речи Зарифа.

"Заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности. Тегеран будет шаг за шагом выполнять международные обязательства в соответствии с внутренними и мировыми нормами", - прокомментировал он.

Канадская разведка имеет секретные записи разговора иранского министра иностранных дел касательно сбивания самолета МАУ под иранским Тегераном год назад.