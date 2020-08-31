Иран хочет перенести дату второго тура переговоров о компенсациях самолета МАУ

Иран предложил Украине возможную дату второго раунда переговоров о компенсациях. Фото: RT

Иран предложил Украине перенести 2-й этап переговоров по выплате компенсаций за сбитый самолет авиакомпании МАУ. Возможная встреча состоится с 18 по 21 октября в Тегеране.

Об этом в интервью Укринформ сообщил посол Исламской Республики Иран в Украине господин Манучехром Морад.

По его словам, в первые 2 дня состоятся экспертные заседания комитетов, а затем заместители министров иностранных дел 2-х стран обсудят результаты экспертных заседаний.

"Мы ожидаем ответ со стороны Украины относительно предложенного периода для проведения переговоров", - отметил Морад.

Также он назвал первый тур переговоров вполне положительным, и сообщил, что их результаты превысили все ожидания.

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8 января в Иране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.