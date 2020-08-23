Иран опубликовал данные черных ящиков самолета МАУ

Пилоты пытались сохранить управление. Фото: АП

Данные черных ящиков сбитого в Иране украинского пассажирского самолета МАУ открыла организация гражданской авиации Ирана.

Власти Ирана заявляют, что пилоты до последнего контролировали самолет, сообщает агентство Tasnim.

Бортовой самописец прекратил запись полетных данных в 6.14 утра из-за попадания обломков первой ракеты в самолет. После первого ракетного удара запись длилась еще 19 секунд, сообщил председатель организации Тораджа Дехкани.

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"Черный ящик записал все звуки в кабине пилотов в течение 19 секунд после взрыва первой ракеты. Экипаж из трех человек, включая летного инструктора, был осведомлен о нештатной ситуации и до последнего момента пытался контролировать и управлять самолетом", - сказал дехкан.

Первый ракетный взрыв нанес самолету значительные повреждения. Двигатели не отключились и пилоты все еще пытались контролировать полет.

8 января в Иране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.