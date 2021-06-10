Индия обновила мировой рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки

В Индии рекордное количество умерших от коронавируса pf сутки. Фото: Getty Images

В четверг, 10 июня, в Индии зафиксировали самый высокий показатель смертности от коронавируса в мире – 6148 умерших.

Департамент здравоохранения Бихар, одного из беднейших штатов Индии, пересмотрел общее количество связанных с COVID-19 смертей в более 9400 из примерно 5400, пишет Reuters.

По данным здравоохранения Индии, в стране коронавирусом заболели целом 29,2 млн граждан, из них 94 054 за последние сутки.

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Количество летальных случаев составляет 359 676.

В конце мая Украина отправила в Индию 184 кислородных концентраторов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Жители индийского города Уттаркаши видели, как бродячие собаки ели человеческое мясо на берегу реки. Некоторые трупы были наполовину сожжены после того, как их вынесло на берег реки Бхагиратхи. Крематории страны не справляются с количеством умерших из-за волны коронавируса.