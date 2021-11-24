Индийский учитель построил копию Тадж-Махала своей любимой жене

Фото: Caters News Agency

Состоятельный индийский учитель построил копию Тадж-Махала своей жене и говорит, что их новый дом является "символом его любви" к ней, как и оригинал.

52-летний Ананд Пракаш Чокси построил мраморный дом площадью 929 кв. м для жены Манджу Шах, 48 лет, тоже учительницы. Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке

Так же, как знаменитый мавзолей, копия имеет башни вокруг, купол, а пол и фасад из мрамора. Дом размером примерно в треть оригинала, имеет четыре спальни, один зал, библиотеку и комнату для медитации. Строительство длилось три года. Чокси отказался называть его стоимость.

"Хотел построить уникальный дом в маленьком городке, где каждый год строят новые здания. Хотел дом, о котором всегда будут говорить в городе", – говорит Чокси.

Оригинальный Тадж-Махал построил император Моголов Шах-Джахан между 1632 и 1653 годами в качестве гробницы для жены Мумтаз-Махал на берегу реки Ямуна в Агре.

У супругов есть двое детей, которым чуть за 20 лет. В этом году они тоже переехали в свое роскошное жилье. Для местных жителей и туристов дом стал туристическим интересом. Многие посещают его, чтобы снять стильные свадебные съемки с небольшим бюджетом.

"Я счастлив, что жена довольна, и мы живем здесь счастливо", – говорит Чокси.

Чтобы здание было еще больше похоже на оригинал, освещение внутри и снаружи выполнено так, чтобы оно сияло в темноте, как оригинальный шедевр.

Чокси – инженер, ставший преподавателем. Он вместе с женой руководит академией.

Индия готовится к экстренным мерам из-за накрывшего в Нью-Дели смог. Федеральный комитет страны по контролю загрязнения приказал штатам и местным органам приготовиться к полной готовности из-за понижения температуры и скорости ветра.