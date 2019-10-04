Индийские военные сбили свой вертолет

Причиной катастрофы стала ошибка военных. Фото: Ukrlib

В Индии установили, что причиной аварии вертолета Ми-17 в штате Джамму и Кашмир в феврале стала ошибка военных.

Вертолет сбили своей ракетой. Это подтвердил начальник штаба ВВС страны Ракеш Кумар, передает телеканал NDTV.

"Следствие подтвердило, что наша ракета сбила наш вертолет. В связи с этим два офицера будут привлечены к ответственности. Мы признаем, что это была наша большая ошибка, и сделаем все, чтобы подобное не повторилось", - отметил военный.

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В США разбился бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress. Катастрофа произошла в американском штате Коннектикут. Самолет потерпел крушение при посадке в аэропорту.