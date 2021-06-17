Индейцы объединились и последний раз разбили войска США

Картина Чарльза Рассела "Битва на реке Литл-Бигхорн", 1903 год / Библиотека Конгресса США

25 июня 1876-го, 145 лет назад, американские индейцы племена сиу и шаена под руководством вождя Неистовый Конь выиграли бой над армией США в долине реки Литл-Бигхорн. Они победили практически кавалерийский отряд на почти 600 человек подполковника Джорджа Кастера. Это была последняя победа индейцев США в их борьбе против власти Америки.

Правительство США просило племена отдать свою так называемую Большую резервацию и переселиться дальше. Это предложение было категорически отклонено. Тогда Вашингтон обязал их прибыть в специальные центры, к которым они были приписаны. Понимая, что это депортация, правительственный ультиматум проигнорировали. Армия США получила приказ начать подготовку к военной кампании.

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Отряд из 833 солдат уже через две недели сжег село племени шаенив. Несмотря на неожиданность нападения американцев, их численное преимущество, правительственные войска понесли значительные потери убитыми и ранеными, а индейцы сумели отбить табун лошадей и большинство спаслись бегством. Действия правительства США консолидировали индейцев и на призыв вождей собралось около 2,5 тыс. человек.

Войска США двинулись против племен из трех фортов, чтобы окружить и принудить к капитуляции. Но разведчикам индейцев удалось заранее обнаружить врагов и их атаковать, сильно потрепав. Тогда чтобы выбить индейцев послали конный отряд Кастера. Тот обнаружил следы только что брошенного индейского лагеря и, сделав марш-бросок, 25 июня вдруг атаковал противника, не зная его реальных сил. Неожиданная атака американцев внесла смятение в ряды индейцев, но контрудар Неистового Коня во фланг изменил ход боя, судьбу которого решила численное преимущество индейцев. Уже через два часа американцев разбили. Битва продолжалась до ночи, но преодолеть остатки американцев, которые успели занять круговую оборону и окопаться на возвышении, индейцам не удалось. Под утро, узнав, что приближаются основные силы американцев, индейцы покинули поле боя.

Поражение на реке Литл-Бигхорн и гибель 266 воинов армии США, в частности, 16 офицеров, включая самого Картера шокировала США, которые торжественно праздновали столетний юбилей со дня провозглашения независимости. Войска были вынуждены два месяца ждать подкрепления, чтобы продолжить войну. Племена, несмотря на победу, не смогли сохранить единство и распались на несколько отрядов, и самостоятельно противостояли правительственным войскам. Последний их большой бой состоялся 8 января 1877-го в долине реки Тонга и показал неспособность индейцев противостоять хорошо вооруженной и преобладающей армии.

Великая война завершилась потерей индейцами Великой резервации, большая часть которой была аннексирована правительством США и поделена между штатами Южная и Северная Дакота. Индейцы, которые соглашались жить отдельно от племен, получали право на гражданство США.