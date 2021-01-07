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четверг, 07 января 2021 19:05

Илон Маск стал самым богатым человеком мира

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Илон Маск стал самым богатым человеком мира
Маск стал самым богатым человеком мира, обойдя владельца Amazon Джефф Безос. Фото: Reuters

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире.

Он обошел даже владельца Amazon Джеффа Безоса, который был самым богатым человеком мира с октября 2017 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, благодаря подорожанию акций Tesla состояние Маска выросли до $188,5 млрд.

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В свою очередь Безос потерял часть своих акций Amazon после развода. А еще он в пределах благотворительности подарил свои акции на сумму около $680 млн.

"Так странно", - прокомментировал свое лидерство Маск.

"Что ж, возвращаемся к работе", - добавил он позже.

Гендиректор компании Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что в трудное для Tesla время предложил главе компании Apple Тиму Куку выкупить компанию по производству электрокаров. Тот отказался от встречи.

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Дата
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