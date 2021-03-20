Илон Маск смешно отреагировал на попытку россиянина взломать сеть Tesla

Американский миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск смешно отреагировал на признание русского Егора Крючкова, который готовил кибератаку на компьютерные серверы Tesla.

Гражданин РФ признал свою вину, чтобы уменьшить наказание, пишет Engadget.

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В Twitter Маск прокомментировал новость о возможной кибератаке на свою компанию.

"Преступление и наказание", - написал он кириллицей.

Автор: elonmusk Илон Маск отреагировал на попытку кибератаки компании Tesla.

В США зафиксировали попытку внедрения вредоносного ПО в компьютерную сеть компании Tesla Inc. в штате Невада. Русский 27-летний Егор Крючков признал себя виновным в организации заговора и причастности к спланированной кибератаке.