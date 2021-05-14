Илон Маск потерял $20 млрд после участия в юмористическом шоу

Акции Tesla снизились на 15%. Фото: Reuters

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск потерял $20 млрд после того, как выступил в качестве ведущего на шоу Saturday Night Live.

Виной этому стали заявления Маска во время юмористической программы, пишет Forbes. Американский изобретатель и бизнесмен назвал криптовалюту Dogecoin аферой, хотя ранее собственными твитами искусственно повысил ее цену.

После выпуска шоу акции Tesla снизились на 15%, в результате чего капитал Маска уменьшился до $145,5 млрд.

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После заявления основателя компании Tesla Inc Илона Маска о прекращении продажи автомобилей за криптовалюту, курс Bitcoin снизился на 12%. Следом упали курсы и других криптовалют.