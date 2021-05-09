Илон Маск признался, что у него синдром Аспергера

Маск заявил, что болен синдромом Аспергера. Фото: Reuters

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера.

Такое признание Маск сделал во время юмористической программы Saturday Night Live, на которую его пригласили ведущим.

"Мое выступление сегодня - исторический, ведь я стану первым ведущим SNL с Аспергером. По крайней мере первым, кто в этом признался", - отметил он.

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Маск также шутил над своими неоднозначными твитами.

"Послушайте, я знаю, что иногда говорю или публикую странные вещи, но именно так работает мой мозг", - сказал глава Tesla.

Маска сопровождала его мать, модель Мэй Маск, которая присоединилась к нему на сцене, чтобы рассказать о том, каким был ее сын-предприниматель, когда ему было 12 лет.

Синдром Аспергера - это одно из пяти общих нарушений развития человека, которым характерны серьезные трудности в социальном взаимодействии. Его также называют формой высокофункционального аутизма, при котором способность функционировать относительно сохранена.