Игра на опережение: Польша запретит соцсетям банить пользователей

Администрация соцсетей не будет иметь права удалять сообщения или блокировать пользователей, если спорный контент не нарушает польское законодательство. Фото: pixabay.com

Правительство Польши готовит законопроект о запрете администраторам соцсетей удалять сообщения и блокировать пользователей по своему усмотрению. Цель закона - защитить свободу слова в интернете от вмешательства корпораций-гигантов.

Такой шаг является реакцией на последнее решение руководства Twitter, Facebook и Instagram заблокировать аккаунты президента Америки Дональда Трампа, сообщает Euractiv.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Благодаря Трампу Telegram стал одним из популярнейших приложений в США

"Жертвами идеологической цензуры часто становятся представители различных польских движений, чей онлайн-контент удаляется или блокируется", - заявил министр юстиции Збигнев Зьобро.

Администрация соцсетей не будет иметь права удалять сообщения или блокировать пользователей, если спорный контент не нарушает польское законодательство. Но даже в таком случае пользователи получат право обжаловать действия руководства соцсетей в суде, если не получат объяснения в течение 48 ч. или признают их неудовлетворительными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: YouTube забанил Трампа за подстрекательство к насилию

Правительственная коалиция в Польше, представленная право-консервативными партиями "Право и справедливость", "Понимание" и "Солидарная Польша", рассматривается как одна из немногих в ЕС ярых союзниц президента Трампа. В течение предвыборной кампании на государственных телеканалах Польши регулярно хвалили Трампа и негативно отзывались о его оппоненте Джо Байдене. Соцсеть Twitter 8 января навсегда заблокировала учетную запись Дональда Трампа. В компании заявили, что приняли решение после штурма сторонниками политика Капитолия 6 января. Facebook и Instagram будут заблокированы вплоть до инаугурации Джо Байдена.