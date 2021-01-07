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четверг, 07 января 2021 21:08

Facebook и Instagram заблокировали Трампа до конца его президентства. Заявление Цукерберга

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Facebook и Instagram заблокировали Трампа до конца его президентства. Заявление Цукерберга
Цукерберг объяснил, почему заблокировал Трампа. Фото: dw.com

Профили Президента США Дональда Трампа в Фейсбуке и Instagram будут заблокированы вплоть до инаугурации Джо Байдена.

"Мы считаем, что риски позволить президенту продолжать пользоваться нашим сервисом в этот период просто слишком велики. Поэтому продлевая блок, которые мы Размещая в его аккаунтах Facebook и Instagram на неопределенные срок и хотя бы на ближайшие две недели до завершения мирного перехода власти", - заявив генеральный директор Фейсбука Марк Цукерберг.

Первой из социальных сетей в блокирование профиля Трампа заявив Твиттер, оставил президента возможности пользоваться соцсетью на 12 часов. Следом блокировку на сутки объявили Фейсбук и Инстаграм.

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6 января в Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками действующего президента США и правоохранителями. Протестующие Смогли прорваться в здание Конгресса и на несколько часов прервать заседание, которое должно было подтвердить победу на выборах Джо Байдена.

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