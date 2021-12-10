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пятница, 10 декабря 2021 12:33

Хорватия станет частью Шенгенской зоны

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Хорватия станет частью Шенгенской зоны
Евросовет согласовал членство Хорватии в Шенгене. Фото: Pexels

Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.

Загреб убедил в способности эффективно управлять своими границами, сообщила пресс-служба Евросовета.

"Совет пришел к выводу, что Хорватия выполнила все необходимые условия для применения всех частей Шенгенских достижений", - говорится в пресс-релизе.

Хорватию оценивали с 2016-го по 2020 год. Еврокомиссия тогда рекомендовала включить Хорватию в Шенген в октябре 2019 года.

Страну долгое время не включали в Шенгенскую зону из-за проблемы с мигрантами.

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Пока неизвестно, когда Хорватия присоединится к Шенгенской зоне. Премьер Хорватии Андрей Пленкович говорил, что ожидает присоединения в 2022-м.

26 марта 1995 года в первых семи странах ЕС вступило в силу Шенгенское соглашение об отмене визового контроля на границах. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Германия, Португалия и Испания открыли внутренние границы. В настоящее время в Шенгенское пространство входят 22 из 28 государств-членов ЕС.

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Дата
10
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