Хорватия станет частью Шенгенской зоны

Евросовет согласовал членство Хорватии в Шенгене. Фото: Pexels

Совет Евросоюза согласовал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.

Загреб убедил в способности эффективно управлять своими границами, сообщила пресс-служба Евросовета.

"Совет пришел к выводу, что Хорватия выполнила все необходимые условия для применения всех частей Шенгенских достижений", - говорится в пресс-релизе.

Хорватию оценивали с 2016-го по 2020 год. Еврокомиссия тогда рекомендовала включить Хорватию в Шенген в октябре 2019 года.

Страну долгое время не включали в Шенгенскую зону из-за проблемы с мигрантами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон выступает за усиление пограничного контроля в ЕС

Пока неизвестно, когда Хорватия присоединится к Шенгенской зоне. Премьер Хорватии Андрей Пленкович говорил, что ожидает присоединения в 2022-м.

26 марта 1995 года в первых семи странах ЕС вступило в силу Шенгенское соглашение об отмене визового контроля на границах. Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Германия, Португалия и Испания открыли внутренние границы. В настоящее время в Шенгенское пространство входят 22 из 28 государств-членов ЕС.