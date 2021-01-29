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пятница, 29 января 2021 18:38

Хоронят заживо, чтобы преодолеть стресс
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Ритуал захоронения заживо / Reuters
Ритуал захоронения заживо / Reuters
Ритуал захоронения заживо / Reuters
Ритуал захоронения заживо / Reuters
Ритуал захоронения заживо / Reuters

Чтобы преодолеть стресс из-за коронавируса, тайцы проходят ритуал погребения заживо.

В храме на окраине Бангкока ежедневно проводят церемонию - участники берут букет цветов и ложатся в гроб. На них набрасывают простыню, и монахи поют молитвы. Об этом пишет Gulf News.

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В храме Ват Бангна Пусть в столице Таиланда ежедневно более 100 человек проходят такую ​​церемонию в надежде улучшить психическое состояние или получить новый старт в жизни.

"Должен признать, что живу в стрессе. Из-за пандемии получаю меньше дохода, и уверен, что все здесь чувствуют то же самое. Почувствовал после ритуала, что переродился, вновь ожил и стал новым человеком", - сказал Нуцаранг Сихард, 52-летний владелец продуктового киоска, который принял участие в церемонии.

Участники платят за ритуал $3,3 - за цветы, свечи и одежду. Они следуют инструкциям монахов - сначала лежат в гробу головой на запад, а затем в другую сторону, что символизирует возрождение.

Другая участница церемонии, 23-летняя Чонлатит Нимименвай, говорит, что пришла, потому что гадалка сказала, что ее жизнь в опасности. После ритуала девушка рассказала, что чувствует себя лучше.

Многие храмы в Таиланде проводят такие церемонии. Монах Пракру Прапатх Варанукидж, который проводил церемонию, сказал, что, хотя ритуал несколько критикуют в интернете, он считает важным размышления о смерти, потому что это напоминает людям, что однажды мы все умрем, поэтому должны быть осторожны с тем, как живем.

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29
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