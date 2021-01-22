Хлопала в ладоши и лично оскорбила Лукашенка: 18-летнюю девушку засудили до 2 лет колонии

Софию Малашевич засудили до 2 лет за решеткой. Фото: Наша Ніва

В Беларуси суд приговорил 18-летних участников акции протеста Софию Малашевич и Тихона Клюкача до 2 и 1,5 годам лишения свободы.

Они вышли на митинг еще в сентябре, сообщили Tut.by.

Обвинение утверждало, что подростки двигались по проезжей части и громко хлопали в ладоши.

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Малашевич предъявили обвинение в хулиганстве. Девушка "нанесла вульгарную символику" на заградительные щиты силовиков. По словам обвинения, она нанесла ущерб государству в размере 103 белорусски руб - около 1,1 тыс. грн.

Девушку обвинили также в личной обиде самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка.

"Я отсидела 2 месяца в СИЗО и за это время поняла, что тюрьма людей никак не изменит: она сделает только хуже. Я признаю свое активное участие в митинге. Но я не согласна с наказанием", - прокомментировала Малашевич.

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