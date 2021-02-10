Хакеры взломали серверы разработчика Cyberpunk 2077 и "Ведьмака"

Для урегулирования договоренностей злоумышленники дали компании 48 часов. Фото: CD Projekt RED

Хакеры взломали серверы польской компании-разработчика компьютерных игр CD Projekt RED, известной созданием трилогии "Ведьмак" и Cyberpunk 2077. Злоумышленники получили доступ к исходному коду чуть ли не всех игр и ко внутренней документации компании.

Об этом CD Projekt сообщила в Twitter, где опубликовала письмо с угрозами от хакеров.

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"Если мы не придем к согласию, ваши коды будут проданы или выложены в интернете, а документация продана нашим контактам по игровой журналистике. Это обесценит ваш имидж еще сильнее - люди увидят, насколько плохо вы работаете. Инвесторы потеряют доверие к вашей компании, а ее цена на бирже снизится еще больше!" - говорится в документе.

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Для урегулирования договоренностей злоумышленники дали компании 48 часов. Хакеры при этом не уточняют, чего именно хотят от разработчиков игр.

В CD Projekt RED заявили, что не будут выполнять требований шантажистов, однако предупредили, что из-за этого инцидента в сети может появиться компрометирующая информация. Представители компании также успокоили своих бывших сотрудников и заявили, что сейчас нет каких-либо подтверждений того, что у хакеров есть доступ к их персональным данным.

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4 декабря, перед релизом видеоигры Cyberpunk 2077, акции студии достигли максимума, но сразу же после ее выхода просели на 46%. В CD Projekt RED анонсировали Cyberpunk 2077 с 2012 года. Среди предыдущих проектов студии - трилогия "Ведьмак" по мотивам одноименной серии фэнтези-романов Анджея Сапковского. Релиз Cyberpunk неоднократно откладывался. Она вышла 10 декабря, после чего игроки начали жаловаться, что игра вышла с багами.