Хакеры взломали крупнейшего производителя алкоголя

Компания Brown-Forman всемирно известная брендами виски - Jack Daniel's, Woodford, Old Forester и др. Фото: Reuters

Одна из крупнейших американских компаний Brown-Forman, которая производит виски Jack Daniel's, пострадавшей от кибератаки.

Так, в пятницу операторы вымогателя REvil (Sodinokibi) заявили, что скомпрометировали компьютерную систему Brown-Forman и изучали данные компании больше месяца. Об этом сообщает портал Bleeping Computer.

"Хакеры утверждают, что похитили 1 ТБ информации о сотрудниках, контракты, контакты и финансовые компании. Злоумышленники якобы требуют выкуп, угрожая продажей данных. В Brown-Forman подтвердили кибератаке, но заявили, что переговоров с хакерами не ведут", - говорится в сообщении.

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Стоит зазнаиты, что компания Brown-Forman всемирно известная брендами виски - Jack Daniel's, Woodford, Old Forester, Collingwood, Glenglassaugh, Glendronach, текилы - Herradura, El Jimador, Pepe Lopez, водки - Finlandia и вина - Sonoma-Cutrer. Штаб-квартира компании находится в городе Луисвилл, штат Кентукки.

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