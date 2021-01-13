Хакеры выложили в интернете данные о Covid-вакцинах

О какой именно информации о вакцинах говорится пока неизвестно. Фото: pixabay

В декабре 2020-го киберпреступники атаковали Европейское агентство по лекарственным средствам - EMA.

Теперь они выложили в интернет документы о вакцинах компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщили в агентстве.

Правоохранители делают все возможное, чтобы решить эту проблему.

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"Расследование кибератаки на EMA показало, что некоторые незаконно полученные документы, связанные с лекарствами и вакцинами против коронавируса, которые принадлежат третьим лицам, были опубликованы в интернете", - сообщило агентство.

О какой именно информации о вакцинах говорится пока что неизвестно. EMA продолжает сотрудничать со следствием и сообщать любые дополнительные юридические и физические лица, чьи документы и личные данные могли получить хакеры.

В Италии компания IRBM, занимающейся упаковкой вакцин AstraZeneca от коронавируса для их распределения, подверглась хакерским атакам. Хакерские атаки на компьютерные системы биомедицинской компании происходили в течение последних нескольких недель.