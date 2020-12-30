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среда, 30 декабря 2020 20:28

Хакеры атаковали компанию-упаковщика вакцин

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Хакеры атаковали компанию-упаковщика вакцин
Хакерские атаки на компьютерные системы биомедицинской компании происходили в течение последних нескольких недель. Фото: Reuters

В Италии компания IRBM, занимающейся упаковкой вакцин AstraZeneca от коронавируса для их распределения, подверглась хакерским атакам.

Хакерские атаки на компьютерные системы биомедицинской компании, происходили в течение последних нескольких недель. Об этом сообщает ANSA.

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Правоохранители проводит проверку самих систем компании.

AstraZeneca, вторая вакцина против коронавируса - разработана учеными Оксфордского университета и компанией AstraZeneca, - получила одобрение для использования в Великобритании.

Упаковкой вакцин для распределения в Италии также будет заниматься компания Catalent, расположенной между Римом и Неаполем.

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