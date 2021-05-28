Хакеры рассылали опасные письма критикам Путина

Связанным с ГРУ хакерам удалось взломать систему электронной почты Госдепа. Фото: pexels.com

Связанные с ГРУ РФ хакеры тайно захватили систему электронной почты Международного агентства государственного департамента США.

Через систему они вторглись в компьютерные сети организаций, которые критикуют президента Владимира Путина, передает The New York Times.

Нарушение обнаружили за 3 недели до того, как президент США Джо Байден должен провести встречу с Путиным в Швейцарии.

Хакеры нарушили систему поставщика, которого использует федеральное правительство. Они разослали электронные письма с более чем 3 тыс. настоящих аккаунтов организациям, которые регулярно получают сообщения Агентства США по международному развитию.

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"В электронную почту был имплантирован код, который давал хакерам неограниченный доступ к компьютерным системам получателей, от кражи данных к заражению других компьютеров в сети", - сообщил вице-президент Microsoft Том Берт.

Хакеры-вымогатели, которые атаковали службу здравоохранения Ирландии, находятся в России, сообщает киберполиции и спецслужбы страны.