Хакеры рассылали опасные письма критикам Путина

Связанные с ГРУ РФ хакеры тайно захватили систему электронной почты Международного агентства государственного департамента США.
Через систему они вторглись в компьютерные сети организаций, которые критикуют президента Владимира Путина, передает The New York Times.
Нарушение обнаружили за 3 недели до того, как президент США Джо Байден должен провести встречу с Путиным в Швейцарии.
Хакеры нарушили систему поставщика, которого использует федеральное правительство. Они разослали электронные письма с более чем 3 тыс. настоящих аккаунтов организациям, которые регулярно получают сообщения Агентства США по международному развитию.
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"В электронную почту был имплантирован код, который давал хакерам неограниченный доступ к компьютерным системам получателей, от кражи данных к заражению других компьютеров в сети", - сообщил вице-президент Microsoft Том Берт.
Хакеры-вымогатели, которые атаковали службу здравоохранения Ирландии, находятся в России, сообщает киберполиции и спецслужбы страны.
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