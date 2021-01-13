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Хакеры нашли оригинальный способ заработать взломом мужских секс-игрушек

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Хакеры нашли оригинальный способ заработать, взламывая и требуя выкуп за разблокировку так называемых поясов верности для мужчин.

Об уязвимости секс-игрушек Qiui Cellmate стало известно еще в декабре, пишет издание Vice. Журналисты получили от исследователя кибербезопасности скриншот переписки с хакером, который требовал от жертвы уплаты кругленькой суммы в биткоинах.

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Еще один из пострадавших мужчин рассказал, что получил сообщение от хакера с требованием оплатить 0,02 биткоина, а это около $750, за "выкуп своего члена".

Автор: Qiui Cellmate
 

Qiui Cellmate-популярный у поклонников БДСМ девайс, который предотвращает эрекцию у мужчин. По большей части его используют для сексуальных игр, а не настоящего контроля. Партнер владельца устройства может дистанционно блокировать и разблокировать устройство через интернет.

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Исследователи кибербезопасности обнаружили проблему в незащищенном API, что позволяло управлять поясом не только партнеру владельца, но и любому постороннему человеку. Этим хакеры и воспользовались для своего интимного шантажа. После блокировки девайса владелец не сможет самостоятельно из него выбраться без физического вмешательства со стороны.

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Главными интимными трендами 2020 года были ролевые игры, секс в автомобиле и воплощение эротических фантазий. 2021-й также станет годом экспериментов в сексе.

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