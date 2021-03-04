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четверг, 04 марта 2021 20:12

Гроб с телом лежит 2 недели в доме, потому что через Covid-19 нет мест на кладбищах

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Гроб с телом лежит 2 недели в доме, потому что через Covid-19 нет мест на кладбищах
Джузи у гроба матери, которая до сих пор лежит в гостиной / ilsicilia.it

Дочь вынуждена 2 недели держать тело мертвой мамы в гостиной, так как все кладбища заполнены жертвами Covid-19.

Джузи Ла Мантия попросили оставить гроб дома, потому что в итальянском городе Палермо, что на Сицилии, не было новых мест для захоронений. Об этом пишет The Sun.

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Джузи сказала, что мать умерла 19 февраля. Семья немедленно сообщила похоронное бюро. Однако возникла проблема, потому что в семи не было частной могилы для захоронения. Им сказали, что тело следует оставить на хранение дома, потому что на кладбище сейчас нет свободных мест.

После 12 дней содержания тела дома, в гостиной, женщина начала беспокоиться, как долго ей придется держать труп, который разлагается.

"Мы думали, это лишь вопрос одного или двух дней, максимум. Вроде этого времени достаточно, чтобы организовать похороны. Но проходили дни, никто не приходил забрать гроб. Моя семья предлагала различные решения. Например, хранить тело на других кладбищах. Но нам сказали, это невозможно из-за чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом. Нигде нет места. Даже нельзя достойно умереть в этом городе", - говорит Джузи.

Выяснилось, что на кладбище Палермо из-за нехватки могил в течение нескольких месяцев ждали сотни гробов, потому что сейчас новая вспышка пандемии охватила остров. Мэр Палермо Леолука Орландо решил проблему нехватки захоронений на кладбищах, подписав распоряжение - выкапывать старые могилы, чтобы освободить место для новых. Если покойник похоронен 25 лет или раньше, его будут эксгумировать, а останки поместят в единый склеп. Это будет здание, где хранят скелеты. Также остатки могут кремировать по желанию родственников покойного. Гроб с телом матери женщины все еще находится в гостиной комнате.

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