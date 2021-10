Грета Тунберг исполнила зажигательный хит

Грета Тунберг исполнила хит 1980 годов. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden

Шведская эко-активистка 18-летняя Грета Тунберг вместе с другим активистом 17-летним Андреасом Магнуссоном спела поп-хит Рика Эстли Never Gonna Give You Up.

Произошло это на молодежном климатическом западе Climate Live в Стокгольме, пишет Aftonbladet.

Это первый раз, когда Тунберг публично исполняла песни, отметили журналисты.

"Мы хотели сделать другим активистам забавный сюрприз, потому что знаем, как много они работали над этим концертом. В конце концов, мы же подростки, которые шутят друг над другом, а не просто злые дети, как нас часто изображают СМИ", - говорится в совместном заявлении Тунберг и Магнуссона.

Песню Never Gonna Give You Up выбрали неслучайно. Это интернет-мем и розыгрыш, когда жертве предоставляют ссылки на клип Never Gonna Give You Up под видом любого другого.

В Великобритании в университете Винчестера установили памятник в полный рост Грете Тунберґ. Студенты заведения заявили, что $33 тыс., которые пошли на создание статуи, лучше было бы потратить на что-то более нужное. Хотя студенческое сообщество и поддерживает позицию Тунберґ об изменении климата, статую назвали "тщеславным проектом".