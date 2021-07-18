Границы для украинцев открыла еще одна страна Европы

Открыть границы рекомендовал Совет ЕС. Фото: pixabay.com

Бельгия открыла свои границы для Украины. Граждане могут осуществлять все виды путешествий.

Въезд позволили после рекомендации Совета ЕС, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше", - написал министр.

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15 июля Европейский Союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию стран-участниц ЕС во время пандемии коронавируса. В список добавили Украину.

19 июля въезд для украинцев позволила Эстония. Путешествовать можно и в туристических целях. Соблюдать самоизоляцию и делать тест по прибытии в страну не требуется. До этого границы для Украины открыла Дания. Чтобы въехать в страну, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус и сделать еще один после прибытия.