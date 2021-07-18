Границы для украинцев открыла еще одна страна Европы

Бельгия открыла свои границы для Украины. Граждане могут осуществлять все виды путешествий.
Въезд позволили после рекомендации Совета ЕС, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. МИД работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше", - написал министр.
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15 июля Европейский Союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию стран-участниц ЕС во время пандемии коронавируса. В список добавили Украину.
19 июля въезд для украинцев позволила Эстония. Путешествовать можно и в туристических целях. Соблюдать самоизоляцию и делать тест по прибытии в страну не требуется.
До этого границы для Украины открыла Дания. Чтобы въехать в страну, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус и сделать еще один после прибытия.
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