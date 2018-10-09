"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину

Россия заявила, что готовы на все ради спасения украинців. Фото: vestikavkaza.ru

Бывший депутат Государственной думы Сергей Марков, известный как человек президента России Владимира Путина, заявил, что ради Украины они готовы на сделку с самим дьяволом.

По его словам, россияне считают украинцев братьями и хотят уладить конфликт, который сами поддерживают. Речь политик озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут", пишет obozrevatel.com.

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"Украина - братская страна! Для спасения Украины, для спасения этого народа мы готовы хоть с дьяволом сотрудничать! Главное, чтобы люди были живы и чтобы все было нормально", - сказал Марков.

На оккупированных территориях Донбасса тайно готовят боевиков к ведению наступления. Оккупанты отрабатывают элементы перехода к наступлению. Учения продолжались 29 сентября-2 октября. Несколько раз боевики открывали огонь по своим. Погибли 2 российских военных. Во время тренировки минометного подразделения оккупанты обстреляли собственный передовой опорный пункт.