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четверг, 10 марта 2022 15:26

Спецтема: Война России против Украины

Госслужащих РФ заставляют давать пожертвования для "беженцев из Донбасса"

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Госслужащих РФ заставляют давать пожертвования для &quot;беженцев из Донбасса&quot;
Госслужащих РФ заставляют давать пожертвования для "беженцев из Донбасса". Фото: t.me/s/Pravda_Gerashchenko

В больших российских городах госслужащих вынуждают сдавать пожертвования для беженцев из Донбасса. Средства должны поступать ежемесячно в казну с зарплатной карточки работников.

Это подтверждает, что западные санкции против РФ привели к недостатку средств для финансирования российского военного вторжения и поддержки временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Аналогично средства россиян собирали, чтобы поддерживать террористов в Донбассе в 2014 году.

"Россияне расплачиваются за преступную политику своего президента и его окружения. Российские власти понимают, что терпение населения исчерпывается, недаром цель "добровольных" отчислений маскируют под пожертвования для разных храмов РПЦ", - говорится в сообщении.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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