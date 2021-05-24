Госсекретарь США сделал заявление о санкциях в отношении Ирана

Блинкен отметил прогресс в переговорах с Ираном. Фото: Reuters

Пока рано снимать санкции США с Ирана. Для этого страна не выполнила все необходимые шаги.

Для снятия санкций Иран должен выполнить свои ядерные обязательства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

"Иран, я думаю, знает, что ему следует сделать, чтобы вернуться к соблюдению требований в ядерной отрасли. Мы пока не видим готова ли и хочет ли страна принять решение о том, что должна сделать. Вскоре состоится пятый раунд переговоров между Ираном и США, в котором обе стороны обсудят, что нужно сделать для снятия санкций", - сказал он.

При этом Блинкен констатировал прогресс в переговорах. По его словам, обе стороны могут вернуться к первоначальному соглашению.

"Мы сможем использовать это в качестве основы, чтобы посмотреть, как сделать сделку потенциально более длительной. А также заняться этими и другими вопросами: будь то поддержка Ираном терроризма или его дестабилизационная поддержка различных марионеток по всему Ближнему Востоку", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блинкен планирует посетить Ближний Восток

Блинкен заявил, что во внешней политике США приоритетом будет дипломатия, а не военные вмешательства. Но при этом отметил: Соединенные Штаты удостоверятся, что имеют самые сильные вооруженные силы в мире. Блинкен также выделил восемь основных целей новой администрации США.