В США поприветствовали прекращения огня между ХАМАС и Израилем. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Ближний Восток.

Он написал об этом в Twitter после того, как Израиль и ХАМАС согласились на перемирие.

Блинкен приветствовал договоренность о прекращении огня.

"В ближайшие дни я поеду в регион и с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел и другими израильскими, палестинскими и региональными лидерами", - говорится в сообщении Блинкена.

Эту информацию подтвердили в Госдепартаменте США. Сообщили, что Блинкен поговорил с главой МИД Израиля Габи Ашкенази.

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"Оба лидера выразили благодарность за посреднические усилия Египта. Госсекретарь отметил, что он будет оставаться в тесном контакте со своим египетским коллегой и другими заинтересованными сторонами в регионе", - говорится в сообщении Госдепартамента США.

Кабинет безопасности Израиля одобрил прекращение огня с палестинским движением ХАМАС, контролирующим Сектор Газа. Режим прекращения огня предварительно вступит в силу в 02:00 пятницы по Киеву. Об этом сообщил Седьмой канал израильского телевидения.