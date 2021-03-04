Госсекретарь США назвал основные приоритеты внешней политики

Энтони Блинкен рассказал о внешней стратегии. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с речью о новой стратегии внешней политики Соединенных Штатов.

Администрация Байдена планирует возобновить лидерство американской дипломатии в мире, наладить отношения с союзниками и достойно противостоять своим оппонентам, в том числе Китая, России и Ирана, сообщает Голос Америки.

Энтони Блинкен заявил, что во внешней политике США приоритетом будет дипломатия, а не военные вмешательства. Но при этом отметил Соединенные штаты убедятся, что имеют сильные вооруженные силы в мире. "Наша способность быть эффективными дипломатами не последним образом зависит от силы нашей армии".

Энтони Блинкен выделил восемь основных целей новой администрации США:

1) преодолеть Covid-19 и усилить глобальное здравоохранение.

2) предотвратить экономический кризис и построить стабильную и более инклюзивную глобальную экономику.

3) обновить мощь демократии в США, а затем в мире.

4) создать гуманную и эффективную систему иммиграции.

5) оживить отношения с союзниками и партнерами.

6) преодолеть климатический кризис и стимулировать использование "зеленой энергетики".

7) обеспечить лидерство США в области технологий.

8) решить "больше геополитическое испытания 21 века" - отношения с Китаем.

"В списке отсутствуют некоторые важные элементы. Это не значит, что они для нас важны, или что мы не будем тяжело работать над их решением. Я с нетерпением жду, чтобы выложить планы других критически важных фрагментов нашей внешней политики в ближайшее время. Но эти приоритеты, о которых я сегодня вспомнил - наиболее срочные ", - сказал Энтони Блинкен.

Государственный секретарь подчеркнул, что внешние вопросы и дипломатия неразрывно связаны с решением внутренних проблем и национальной безопасностью США.

"Все эти вопросы - одновременно и внутренние, и внешние. И мы относиться к ним именно так, иначе мы потерпим неудачу. Преодоление ковида означает вакцинацию людей в США и за рубежом. Возглавление глобальной экономики означает правильные инвестиции в США и сопротивление несправедливым торговым практикам Китая и других. Решение изменений климата означает инвестирование в устойчивость и зеленую энергетику в США, и возглавление глобальных усилий по уменьшению углеродного загрязнения в мире. Более чем когда-либо в моей карьере может даже в жизни, различия между внутренней и внешней политикой просто отпали ", - сказал Энтони Блинен.

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Блинкен пообещал, что США продолжат оказывать Украине "надежную экономическую и военную помощь".