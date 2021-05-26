Госдума РФ приняла закон "против фонда Навального"

Госдума приняла закон против Навального и его соратников. Фото: rbc

Госдума России в последнем чтении приняла законопроект против "Фонда борьбы с коррупцией", который основал оппозиционный политик Алексей Навальный.

Документ запрещает участвовать в выборах соратникам оппозиционера, пишет Deutsche Welle.

По закону все руководители, члены и работники организаций, которые признали террористическими или экстремистскими, не смогут избираться в любые выборные органы власти России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В команде Навального готовят фильм о ГРУшниках-убийцах

Запрет для руководителей таких организаций продлится пять лет, а для других участников - три года.

Суд будет устанавливать причастность человека к подобной организации. Законопроект потенциально может признать тех россиян, которые просто финансово поддерживали организацию Навального, или же публично выступали "с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций".

Против российского оппозиционера Алексея Навального возбудили три новых уголовных дела.