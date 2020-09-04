Google сегодня дал работникам выходной

Компания Google предоставила работникам сегодня дополнительный выходной.
В следующий понедельник в США - День труда. Поэтому сотрудники будут отдыхать 4 дня подряд, передает kommersant.
В Google выходной объяснили стремлением избежать выгорания работников и сохранить хорошее коллективное самочувствие в условиях карантина.
Компания призвала руководителей перестроить планы работы отделов так, чтобы максимальное количество людей могло взять выходной. Те, кому сегодня придется работать, смогут взять его в другой день.
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Ранее Google устраивал дополнительный выходной для сотрудников в мае.
Компания Waymo, филиал Google, которая разрабатывает автопилоты, инвестирует около $14 млн в производство беспилотников. Мощность производства находится в Детройте. В подразделении впервые заявили о готовности запустить свои самоходные авто в серийное производство.
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