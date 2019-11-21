Google ограничит размещение политической рекламы

Дополнительные правила размещения политической рекламы, что существенно затрудняет ее таргетирования, вводит Google.
Новые правила запрещают кандидатам нацеливаться на узкие категории веб-пользователей в зависимости от их политической принадлежности, об этом говорится в заявлении компании.
Ориентировать политическую рекламу можно будет только по трем признакам: возраст, пол и место расположения пользователей.
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В Google также заявили, что запретят "делать заведомо ложные заявления, которые могут значительно подорвать участие или доверие к избирательному или демократическому процессу". В том числе те, которые пытаются ввести людей в заблуждение относительно голосования.
Новые правила в течение недели начнут действовать в Великобритании, где в декабре пройдут досрочные парламентские выборы. К концу года их введут для Евросоюза, а с января 2020 года - для других стран.
В поисковик Google Chrome внедрят голосового ассистента.
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