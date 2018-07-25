Голые танцы и шпионаж - за что расстреляли Мата Хари

Фото: WashingtonPost

25 июля 1917 года приговорили к смертной казни голландскую танцовщицу Мата Хари. Французский суд признал ее виновной в шпионаже в пользу Германии в годы Первой мировой войны.

До начала войны Мата Хари, с малазийского "Глаз нового дня", была знаменитой красавицей, легендарной танцовщицей и наиболее высокооплачиваемой куртизанкой в Европе.

У экзотической примы было много поклонников. Ей приписывали любовные связи с композиторами, баронами, предпринимателями, монархами.

Автор: WashingtonPost Танцовщицу Мата Хари приговорили к расстрелу за шпионаж

Гонорары танцовщицы индийских и гавайских танцев были от тысячи франков за вечер. "У нее плоскостопие, и она абсолютно не умеет танцевать", - так отзывался о бывшей жене покинутый ею британский офицер Рудольф Маклид. Это не помешало Маргарет Гертруда Зелле - настоящее имя женщины - сверкать блестками и голым телом в роскошных салонах Парижа.

"Я никогда не умела танцевать. А если люди и приходили на мои выступления, то лишь потому, что я первой решилась танцевать без одежды", – говорила про себя Маргарет.

В годы войны Мата Хари от безденежья начала работать одновременно на немецкую и французскую разведки.

Через 3 года после начала войны танцовщицу арестовали как немецкую шпионку. На вопрос о происхождении 30 тысяч марок, полученных от министра иностранных дел Германии, Мата Хари ответила: "Столько стоят мои услуги. Любовники никогда не платили мне меньше".

Автор: WashingtonPost Танцовщицу Мата Хари приговорили к расстрелу за шпионаж

Ценнейшие сведения шпионка сообщала французам, но это не смягчило приговора. Французский суд решил, что из-за донесения куртизанки Мата Хари - она же немецкий агент Н-21 - погибли тысячи французских солдат, провалилось множество разведчиков и пошли на дно около двух десятков кораблей союзников.

Среди обвинений фигурировала гибель экипажа крейсера "Гэмпшир". Танцовщица доказывала, что случайно услышала дату отплытия судна на дипломатическом приеме в Берлине. Суд Парижа не поверил ей и приговорил к расстрелу. "Невероятно", - вскрикнула она, когда зачитали приговор.

Автор: WashingtonPost Танцовщицу Мата Хари приговорили к расстрелу за шпионаж

Именно многочисленные связи куртизанки с офицерами разных армий стали самым весомым аргументом ее обвинений в шпионаже.После оглашения приговора женщина призвала к милосердию французского президента Пуанкаре. Он остался непреклонным. Мата Хари расстреляли 15 октября 1917 года.

В день казни 41-летняя Мата Хари надела изысканное белье, роскошное серо-голубое платье, модную соломенную шляпку с широкими полями и лучшие туфли. Автомобилем приехала к месту казни - Венсенскому замку в окрестностях Парижа. Твердой походкой подошла к дереву. 12 солдат окружили его. Согласилась выпить глоток рома и отказалась от повязки на глаза. После сигнала офицера прозвучал залп. В Мата Хари попала лишь одна пуля. Остальные 11 пролетели мимо - солдаты не целились в женщину.

Автор: WashingtonPost Танцовщицу Мата Хари приговорили к расстрелу за шпионаж

С ее телом поступили так же, как с телами всех преступников того времени: отрезали голову и передали в музей анатомии Парижа. Там она хранилась вместе с головами других преступников. И только в 2000-м году исследователи с удивлением обнаружили, что голова Мата Хари исчезла.

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Правнук французского судьи, который отправил Мата Хари на казнь, через много лет после ее смерти заявил, что убийство танцовщицы было показательным. Французским властям надо было убить кого-то известного, чтобы отвлечь внимание публики от собственных просчетов в первые 3 года войны. Они выбрали Мата Хари.

Автор: WashingtonPost Танцовщицу Мата Хари приговорили к расстрелу за шпионаж

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