У Гройсмана рассказали о связях шпионки Путина с Украиной

Арестованная в США российская шпионка Мария Бутина является членом Украинской ассоциации владельцев оружия.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире "112 Украина".

"Она была членом ассоциации оружейников. Входит в украинскую ассоциацию тех, кто выступает за свободную продажу оружия. Она активно участвовала в оккупации Крыма, выступала в поддержку войны со стороны Российской Федерации на Донбассе. И самое главное - думаю, ей это предъявят - через ассоциацию оружейников финансировалась избирательная кампания президента Трампа", - сказал Грымчак.

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Марию Бутину задержали в Вашингтоне 15 июля. Ее подозревают в шпионаже в пользу России. Позже американские прокуроры предъявили новое обвинение - в попытке наладить связи с "американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием с целью продвижения интересов Российской Федерации".

Бутина приехала в США в 2013 году. Училась на политологии в Американском университете в Вашингтоне. Россиянка создала организацию "Право на оружие" и поддерживала отношения с влиятельной в республиканских кругах Национальной стрелковой ассоциацией.