Главы внешнеполитических ведомств США и Турции обсудили ситуацию на украинских границах

Блинкен говорил с Чавушоглу о координации действий. Фото: Reuters

Госсекретарь Соединенных штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор.

Об этом говорится в заявлении Госдепа.

Они обсудили сотрудничество Вашингтона и Анкары в связи с угрозой роста напряженности между Россией и Украиной.

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"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации угрозы эскалации Россией в Украине", — говорится в пресс-релиз.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главами внешнеполитических ведомств Франции, Германии и Великобритании. Говорили о совместном реагировании на действия российской стороны. Все страны выразили "непреклонную поддержку" независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.