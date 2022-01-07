Главы МИД членов НАТО начали обсуждение "гарантий безопасности" России

Главы Министерств иностранных дел стран-членов НАТО начали видеоконференцию, чтобы обсудить "гарантии безопасности" России.

Об этом сообщает "ТАСС".

Они собрались, чтобы прийти к общему мнению относительно так называемых "гарантий безопасности".

Уже 12 января НАТО проведет переговоры с Россией.

"Встреча проходит в закрытом формате, о ее начале сообщил дипломатический источник в миссии в Брюсселе одной из европейских стран", - пишется в сообщении.

Министерство иностранных дел России опубликовало предложения в НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего, там содержится требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс.

Президент России Владимир Путин высказался по поводу последствий в случае отказа НАТО о "гарантиях безопасности".