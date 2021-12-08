Глава генштаба Индии разбился в авиакатастрофе

Вертолет с Бипином Раватом, его женой и другими высокими офицерами потерпел крушение в среду, 7 декабря / Express Photo

Начальник генштаба индийской армии, генерал Бипин Рават, разбился в авиакатастрофе.

Военный вертолёт Ми-17В5 ВВС США с ним разбился на юге Индии, сообщили в минобороны Индии. Вертолет перевозил 14 военных и членов их семей. Некоторые обугленные тела обнаружили на месте крушения. Спасены трое раненых пассажиров. Пока не объявили, находится ли генерал Рават в числе жертв авиакатастрофы. Для выяснения причины аварии назначено расследование. Об этом пишет The Hindu.

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Вертолет, взлетевший со станции ВВС Сулур, направлялся в штабной колледж. На борту вертолета были члены семьи самого генерала Равата. Идентификация жертв продолжается.

Бипин Рават - первый начальник штаба обороны страны, назначенный 1 января 2020 года. Он был назначен в рамках одной из самых значительных реорганизаций в минобороны Индии за последние десятилетия. Служил главнокомандующим армией в течение трех лет, прежде чем занял пост главы генштаба.

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