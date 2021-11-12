Индию окутал токсичный смог: страна готовится к экстренным мероприятиям

Индия готовится к экстренным мероприятиям из-за смога, окутавшего Нью-Дели.

Федеральный комитет Индии по контролю загрязнения в пятницу предписал штатам и местным органам приготовиться к полной готовности из-за снижения температуры и скорости ветра, пишет Reuters.

Фото: Reuters

"Густая дымка токсичного смога нависла над индийской столицей. Он усиливается из-за сжигания отходов сельскохозяйственных культур на окружающих сельскохозяйственных угодьях", - говорится в сообщении.

Это уменьшило видимость, а индекс качества воздуха достиг 470 по шкале 500. Такой уровень загрязнения означает, что воздух негативно влияет на здоровых людей. Уже больные люди подвергаются серьезному воздействию из-за смога. Правительство и частные учреждения должны уменьшить использование частного транспорта на 30%, а жители города должны ограничить пребывание на открытом воздухе.

Качество воздуха должно побудить штаты и местные органы принять чрезвычайные меры, которые включают закрытие школ, наложение ограничений на частные автомобили на основе их номерных знаков, а также остановки всего строительства.

Метеорологические условия будут крайне неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ до 18 ноября.

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10 ноября тысячи индуистов зашли по колено в пенистые ядовитые воды в честь праздника Чхат Пуджа. Иногда даже окунались в воду. Река Ямуна протяженностью 1376 км. Она одна из священных для индусов и также входит в число самых загрязненных в мире. Река обеспечивает более половины воды Нью-Дели, представляя серьезную угрозу для здоровья жителей города. С годами она стает все более грязной, поскольку большая часть сточных вод столицы, аграрных пестицидов из соседних штатов и промышленных стоков с заводов попадают в ее воды несмотря на законы, запрещающие загрязнять окружающею среду.