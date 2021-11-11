На праздник тысячи индийцев купались в токсичной реке

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Тысячи индейцев купались возле столицы Нью-Дели в отравленной токсическими отходами реке Ямуна.

Река покрыта белой токсичной пеной, вызванной выбросами с промышленных предприятий, окружающих Нью-Дели. Об этом пишет Al Jazeera.

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В среду, 10 ноября, тысячи индуистов зашли по колено в пенистые ядовитые воды в честь праздника Чхат Пуджа. Иногда даже окунались в воду.

Река Ямуна протяженностью 1376 км. Она одна из священных для индусов и также входит в число самых загрязненных в мире.

Река обеспечивает более половины воды Нью-Дели, представляя серьезную угрозу для здоровья жителей города. С годами она стает все более грязной, поскольку большая часть сточных вод столицы, агарных пестицидов из соседних штатов и промышленных стоков из заводов попадают в ее воды несмотря на законы, запрещающие загрязнять окружающею среду.

Раджеш Кумар Верма один пришедших к Ямуне. Он знает, что вода в ней отравлена, но все равно стоял в воде, не обращая внимания на опасность.

"Какой страх? Если будем напуганы, то как сможем молиться?", - говорит он.

Власти использовали моторные лодки, чтобы разогнать ядовитую пену на реке. Также возвели баррикады из бамбуковых палочек, чтобы задержать пену.

Столица Индии, в которой проживает более 20 млн человек, является одним из самых грязных городов мира. Зимой город покрывается ядовитой дымкой, закрывающей небо. А загрязнение воздуха достигает уровней, в которых нельзя находиться человеку.

13 октября 2013 года из-за давки в Индии во время индуистского праздника Наваратри погибли 115 человек и получили ранения более 110.