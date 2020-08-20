Гиркин предложил Лукашенко "совместно бороться за Беларусь"

Гиркин предлагает Лукашенко ввести российские войска

Бывший командир бойовикив ДНР, полковник ФСБ России в отставке Игорь Гиркин (Стрелков) предложили Александру Лукашенко помощь россиян.

"Если Лукашенко будет действовать так же, как сейчас, у него остается несколько месяцев максимум, а дальше - эмиграция", говорит в эфире YouTube-канала" Рой ТВ".

В обращении предложили Лукашенко обратить с помощью к "русских националистов". Говорит, это "огромный ресурс" на территории России. Они "готовые бороться против общего врага" и не хотят "сдавать Минск".

"Мы готовые бороться за Беларусь. Идейно, что не за приказом, не за "бабки"", - заявил Гиркин.

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Он допускает Введение российских войск в Беларуси, но в качестве поддержки для белорусских силовикив, для занятия стратегических объектов, а не для разгона акций протеста. "Иначе в этом случае Российская Федерация состоянии в глазах населения жандармом. Мы все знаем, как российские Багнет действуют. Криво" - говорит.

Добавил, что у него "25% белорусской крови", имеет родственников в Беларуси.

Стали известны имена пророссийских террористов, расстреливавших украинцев на оккупированном Донбассе в 2014 году.