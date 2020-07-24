Назвали имена палачей, которые вместе с Гиркиным казнили людей в Славянске

Назвали имена палачей, причастных к казням в оккупированном Славянске. Фото: reuters.com

Стали известны имена пророссийских террористов, расстреливавших украинцев на оккупированном Донбассе в 2014 году.

Как пишут журналисты-расследователи "Радио Свобода", один из них оказался близким к советнику Путина — Владиславу Суркову, который в то время был ближайшим помощником президента России и куратором украинского направления в Кремле.

Во время внесудебных казней судьбу отдельных людей бандиты решали на так называемых военно-полевых трибуналах, созданных террористом, бывшим офицером ФСБ Игорем "Стрелковым" Гиркиным.

"Трибунал" создавался по образцу советских времен Второй мировой войны. К смертной казни боевики приговарили за преступления, которые Гиркин называл тяжкими. Причем это могла быть и мелкая кража, и убийство.

Как сообщает "Радио Свобода", по такому "закону" боевики расстреляли местных жителей Алексея Печко, Дмитрия Славова и Николая Лукьянова. Вместе с Гиркиным в "осуждении" на этих "трибуналах" принимали участие еще как минимум 9 человек.

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В документах, найденных в кабинете Гиркина в здании славянского СБУ, журналисты нашли и идентифицировали 7 из 9 человек, помогавших ему проводить "суды". Они лично несут ответственность за казни Печко, Лукьянова и Славова.

Это:

— Виктор Аносов (позывной "Нос") — именно он, по информации журналистов, связан с Владиславом Сурковым;

— Вячеслав Апраксимов (позывной "Балу");

— Михаил Николаев (позывной "Седой");

— Юрий Владимирович (фамилия неизвестна, позывной "Адвокат");

— Александр Зюбанов (позывной "Зубр");

— Сергей Трифонов (позывной "Трифон");

— Павел Воловой;

— Сергей Здрилюк (позывной "Абвер");

— человек с позывным "Берия".

Правоохранители Луганской области идентифицировали участников незаконных вооруженных формирований РФ, которые обстреляли группу военнослужащих Национальной гвардии 23 июля 2014 года при освобождении Лисичанска. Тогда украинские военные попали в засаду на мосту. Среди погибших — генерал-майор Нацгвардии Александр Радиевский.