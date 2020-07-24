Назвали имена палачей, которые вместе с Гиркиным казнили людей в Славянске

 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 522
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3708
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2070
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7740
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 873
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 684
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1971
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3618
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2736
Фото
Все фото
17
15
7
15
3
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
&quot;Герой трех государств&quot; - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В авиакатастрофе погибли 80 детей
В авиакатастрофе погибли 80 детей
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
Боевики установили запрещенные российские мины у населенного пункта
Видео
Все видео
Лисичанск освободили от сепаратистов
Лисичанск освободили от сепаратистов
Попрощались с морпехом, который умер после ранения
Попрощались с морпехом, который умер после ранения
Два удара в ответ: украинские военные уничтожили позиции оккупантов
Два удара в ответ: украинские военные уничтожили позиции оккупантов
Украинская армия освободила от оккупантов город на Луганщине
Украинская армия освободила от оккупантов город на Луганщине
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 675
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 342
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1323
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5229
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 июля 2020
1 Просмотров: 180
Потороча в дзеркалі
Іноді буває, що набриднеш сам собі аж до сказу. Так наче довго себе не бачив, а оце зустрів — і за голову взявся, бо таке перед тобою нікчемне ...
пятница, 24 июля 2020 11:10

Назвали имена палачей, которые вместе с Гиркиным казнили людей в Славянске

  Комментировать
Назвали имена палачей, которые вместе с Гиркиным казнили людей в Славянске
Назвали имена палачей, причастных к казням в оккупированном Славянске. Фото: reuters.com

Стали известны имена пророссийских террористов, расстреливавших украинцев на оккупированном Донбассе в 2014 году.

Как пишут журналисты-расследователи "Радио Свобода", один из них оказался близким к советнику ПутинаВладиславу Суркову, который в то время был ближайшим помощником президента России и куратором украинского направления в Кремле.

Во время внесудебных казней судьбу отдельных людей бандиты решали на так называемых военно-полевых трибуналах, созданных террористом, бывшим офицером ФСБ Игорем "Стрелковым" Гиркиным.

"Трибунал" создавался по образцу советских времен Второй мировой войны. К смертной казни боевики приговарили за преступления, которые Гиркин называл тяжкими. Причем это могла быть и мелкая кража, и убийство.

Как сообщает "Радио Свобода", по такому "закону" боевики расстреляли местных жителей Алексея Печко, Дмитрия Славова и Николая Лукьянова. Вместе с Гиркиным в "осуждении" на этих "трибуналах" принимали участие еще как минимум 9 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандальное интервью Гиркина приобщат к делу о катастрофе MH17

В документах, найденных в кабинете Гиркина в здании славянского СБУ, журналисты нашли и идентифицировали 7 из 9 человек, помогавших ему проводить "суды". Они лично несут ответственность за казни Печко, Лукьянова и Славова.

Это:

Виктор Аносов (позывной "Нос") — именно он, по информации журналистов, связан с Владиславом Сурковым;

Вячеслав Апраксимов (позывной "Балу");

Михаил Николаев (позывной "Седой");

Юрий Владимирович (фамилия неизвестна, позывной "Адвокат");

Александр Зюбанов (позывной "Зубр");

Сергей Трифонов (позывной "Трифон");

Павел Воловой;

Сергей Здрилюк (позывной "Абвер");

— человек с позывным "Берия".

Правоохранители Луганской области идентифицировали участников незаконных вооруженных формирований РФ, которые обстреляли группу военнослужащих Национальной гвардии 23 июля 2014 года при освобождении Лисичанска. Тогда украинские военные попали в засаду на мосту. Среди погибших — генерал-майор Нацгвардии Александр Радиевский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали имена палачей, которые вместе с Гиркиным казнили людей в Славянске». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Лисичанск освободили от сепаратистов

Самое читаемое
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
17
 1 Просмотров: 52465
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
22
 1 Просмотров: 14688
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 12285
Министр объяснила, как изменится пенсионный возраст для украинцев
Министр объяснила, как изменится пенсионный возраст для украинцев Просмотров: 11781
Задержали контрразведчика, которого связывают с ликвидацией главаря ДНР Захарченко
Задержали контрразведчика, которого связывают с ликвидацией главаря ДНР Захарченко 2 Просмотров: 8307
Донбасс
Лисичанск освободили от сепаратистов
Лисичанск освободили от сепаратистов
 Просмотров: 162
Генсек ООН сделал заявление о перемирии на Донбассе
Генсек ООН сделал заявление о перемирии на Донбассе Просмотров: 279
Россия не соглашается на разминирование Донбасса
Россия не соглашается на разминирование Донбасса Просмотров: 810
Попрощались с морпехом, который умер после ранения
Попрощались с морпехом, который умер после ранения
 Просмотров: 477
"Опять вылезли уши Ермака" - Скрыпин о "прорыве" в Минске
"Опять вылезли уши Ермака" - Скрыпин о "прорыве" в Минске 1 Просмотров: 1629
Больше всего комментируют
5
Пальчевский презентовал программу борьбы с бедностью
5
Зеленский верит в прекращение огня на Донбассе с 27 июля
3
Назвали имя и требования полтавского террориста
2
Задержали контрразведчика, которого связывают с ликвидацией главаря ДНР Захарченко
2
Полиция начала расследовать поджог дома Шабунина. От ЕС поступило реакция
Голосов: 8964
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua