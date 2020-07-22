Пятерым боевикам, которые расстреляли нацгвардейцев при увольнении Лисичанска, сообщили о подозрении

Идентифицировали россиян, которые расстреляли нацгвардейцев в 2014 году. Фото: Reuters

Правоохранители Луганской области идентифицировали участников незаконных вооруженных формирований РФ, которые обстреляли группу военнослужащих.

Прокуроры совместно со следователями СБУ собрали достаточно доказательств в подтверждение причастности к совершению преступления двух граждан Российской Федерации и трех местных жителей. По данным УП, русские - Дружинин Игорь Валерьевич (04.06.1985 г.р.) и Волков Дмитрий Сергеевич (13.09.1987 г.р.). Об этом сообщает Офис генпрокурора, источники УП в правоохранительных органах

Пяти лицам сообщили о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей и других тяжких последствий, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110 УК Украины).

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По данным следствия, 23 июля 2014 участники вооруженных подразделений "Восток-13" и "Сибирь" образовали засаду на подступах к городу. Во время наступательной операции подразделений Нацгвардии Украины при увольнении Лисичанска участники НЗФ РФ обстреляли из снайперской, стрелкового и автоматического оружия.

"От пули снайпера погиб генерал-майор Нацгвардии Александр Радиевский, еще трое военнослужащих Национальной гвардии Украины получили смертельные телесные повреждения, 11 нацгвардийцив во время обстрелов ранены", - говорится в сообщении.

Александр Радиевский погиб 23 июля 2014 года он погиб при освобождении Лисичанска. Он был командиром 21-й отдельной Криворожской бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины, генерал-майор (посмертно). Особенно отличился при освобождении Северодонецка.