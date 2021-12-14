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среда, 15 декабря 2021 04:37

Гимнастки, которых насиловал врач сборной, получат самую большую в мире компенсацию

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Гимнастки, которых насиловал врач сборной, получат самую большую в мире компенсацию
В суде выступили более 150 девушек и их родственников, в том числе олимпийские чемпионки. Фото: Reuters

В США сотни женщин, пострадавших от сексуального насилия со стороны бывшего врача национальной сборной по гимнастике Ларри Нассара, получат $380 млн компенсации.

Это одна из самых больших компенсаций в мире, пишет The Wall Street Journal. Выплатят ее Федерация гимнастики, Олимпийский и Паралимпийский комитеты США.

"Деньги получат более 500 женщин. Пока неизвестно, сколько получит каждая пострадавшая. Большинство средств будут выплачивать страховщики, а Олимпийский и Паралимпийский комитеты США выплатят примерно $34,4 млн и предоставят заем Федерации гимнастики для оплаты ее части", - говорится в документах почти пятилетнего судебного разбирательства.

Адвокат пострадавших назвал урегулирование "историческим", но сказал, что они продолжат "добиваться справедливости" в отношении чиновников, которые вовремя не провели расследование. В июле ФБР опубликовало отчет о деле, где выявили многочисленные ошибки, задержки и укрытия со стороны агентов. Это позволило насилию Нассара длиться несколько месяцев после того, как против него впервые возбудили дело.

В 2018 году Университет штата Мичиган уже согласился выплатить $500 млн 332 женщинам, пострадавшим от сексуального насилия Нассара. Более 100 женщин, которые публично рассказали о сексуальном насилии со стороны Нассара, получили премию за мужество на ежегодной церемонии награждения ESPYS за спортивные достижения в 2018 году.

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Нассар был главным врачом олимпийских гимнасток США. В 2018 году его приговорили к более 300 годам заключения за растление женщин и несовершеннолетних спортсменок. Нассар признал себя виновным в том, что под предлогом медицинских процедур совершал сексуальное насилие. В суде против него выступили более 150 девушек и их родственников, в том числе олимпийские чемпионки по спортивной гимнастики Габриэль Дуглас, Симона Байлз, Эли Райсман и Маккейла Мэрони.

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