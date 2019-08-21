Германия выступила против возвращения России к G8

"Обе ситуации сохраняются". ФОТО: Reuters

Правительство Германии выступило против возвращения России к формату "Большой восьмерки", откуда РФ исключили после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Об этом заявил представитель правительства Штеффен Зайберт, передает Reuters.

Он напомнил, что исключение России и работа в формате G7 вызвана аннексией Крыма в нарушение международного права и дестабилизацией восточной Украины - "обе ситуации сохраняются".

Если ситуация с Крымом или Донбассом изменится, тогда можно говорить о "более активном участии России".

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Американский телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрона договорились пригласить Россию в G7 в 2020 году. Об этом СМИ стало известно от высокопоставленного источника в Белом доме. В этом году саммит лидеров G7 будет проходить с 24 по 26 августа во Франции в Биаррице. Россию выгнали из группы наиболее экономически развитых государств - G8 - за аннексию Крыма в 2014 году.